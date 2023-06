SPC Gravity Plus 4: custo-benefício imbatível

Marca que tem feito do rácio custo-benefício uma das suas bandeiras, a SPC lançou recentemente no mercado duas apostas nos tablets, com os novos Gravity 4 e Gravity 4 Plus. São dois modelos à venda por preços bastante competitivos (199,9€ e 229,9€), sem que isso comprometa o rendimento e as exigências de quem precisa deste tipo de produtos.O modelo que testámos, o Gravity 4 Plus, é aquele que mais apetrechado está, daí ser também o mais caro. Conta com 8GB de memória RAM, isto para lá de ter um processador octa-core e ainda 128GB de armazenamento interno. E o rendimento que apresentou deixou-nos bastante agradados. Fosse em ambiente de trabalho, com visita a vários tipo de websites que requerem um esforço de trabalho adicional, fosse na reprodução multimédia, este tablet sempre entregou uma performance de realce, sem nos dar qualquer tipo de dor de cabeça quanto a eventuais 'bloqueios'. Olhando ao mercado, são poucas ou nenhumas as opções com idênticas especificações com preços similares.Além das especificações técnicas, de notar que o Gravity 4 Plus conta com um ecrã de 11 polegadas com uma qualidade de imagem superior (Full Laminated e 2K), destacando-se ainda no capítulo do som, mercê do facto de possuir 4 colunas. Por outro lado, este tablet tem também duas câmaras: uma de 5MP com flash e outra de 2MP. As fotos não são brilhantes, mas também podemos exigir excelência num modelo que, para todos os efeitos, se apresenta no mercado como um low cost. Além da câmara, de destacar ainda as funções de conectividade: WiFi 5 Superfast, Bluetooth 5.0, jack de 3,5 mm e USB-C.Em termos de dimensões, o Gravity 4 Plus apresenta-se com 500 gramas, 200 x 164 mm e 7 mm de espessura. Um modelo relativamente pequeno e leve, praticamente perfeito para levar em viagens. Outro grande atributo é mesmo a autonomia, com uma bateria XL de 7.000mAh que permite o uso regular durante praticamente 8 horas.