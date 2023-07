Bordalo II disfarça-se de trabalhador e estende passadeira com notas de 500 no altar do Papa

"Num estado laico, num momento em que muitas pessoas lutam para manter as suas casas, o seu trabalho e a sua dignidade, decide investir-se milhões do dinheiro público para patrocinar a tour da multinacional italiana", pode ler-se na publicação do artista no Instagram.



O artista plástico Bordalo II entrou, esta quinta-feira, no espaço restrito e rigorosamente vigiado do Parque Tejo, em Lisboa, e estendeu uma passadeira de 30 metros estampada com notas de 500 euros na escadaria do altar onde estará o Papa Francisco, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).A obra, denominada "Habemus Pasta", pretende ser uma crítica social ao país por todo o dinheiro que tem direcionado para este evento religioso que decorre na capital no próximo mês. A ação, que o artista publicou na rede social Instagram, denomina-se "Walk of Shame" (em português, Passadeira da Vergonha).