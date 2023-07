Como nasceu a Jornada Mundial da Juventude e por que países já passou

... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O maior evento católico do mundo surgiu há 37 anos, pela mão do Papa João Paulo II, e já passou pelos quatro continentes Ana Sofia Pinto e Catarina Cruz 09:13

Roma, 1984. O Papa João Paulo II decide organizar um encontro na Praça de São Pedro, em Roma, para celebrar o jubileu dos jovens, inserido no Ano Santo da Redenção. Eram esperados 60 mil peregrinos, mas os números superaram as melhores expectativas: apareceram 250 mil, vindos de diversos países. Estava lançada a semente para o que viriam a ser as jornadas mundiais da juventude.



No ano seguinte, em 1985, um novo encontro junta 300 mil jovens na capital italiana. João Paulo II decide então escrever uma Carta Apostólica aos jovens de todo o mundo e a 20 de dezembro era criada oficialmente a Jornada Mundial da Juventude.



Ao explicar esta iniciativa ao Colégio Cardinalício e à Cúria Romana, o Papa João Paulo II sublinhou a importância de a Igreja estar próxima das novas gerações, conforme se pode ler na mensagem citada no site oficial das jornadas em Lisboa: "Todos os jovens devem sentir-se acompanhados pela Igreja: é por isso que toda a Igreja, em união com o Sucessor de Pedro, se sente mais comprometida, a nível mundial, a favor da juventude, das suas preocupações e pedidos, da sua abertura e esperanças, para corresponder às suas aspirações".

"Promover a paz, a união e a fraternidade entre os povos e as nações de todo o mundo" foi desde o início o objetivo principal da Jornada Mundial da Juventude, reconhecendo o papel central dos jovens nesta missão.



A Jornada Mundial da Juventude, que decorre numa cidade escolhida pelo Sumo Pontífice e reúne milhares de jovens de todo o mundo, começou como um evento de apenas um dia e focado em duas atividades – a Celebração Diocesana e a celebração do Domingo de Ramos –, evoluindo para um evento de vários dias com um programa que incluí atividades religiosas e lúdicas.



O envolvimento de toda a comunidade cristã nesta iniciativa também se intensificou ao longo dos anos, com vários voluntários a ajudarem a erguer o evento e famílias a disponiblizarem-se para acolher peregrinos.

A JMJ ANO A ANO, CIDADE A CIDADE



A Jornada Mundial da Juventude nasceu há 37 anos. Desde então, já foi presidida por três Papas – João Paulo II, Bento XVI e Francisco – e percorreu quatro continentes. Alguns países, como Itália e Espanha, já foram palco do maior evento católico do mundo duas vezes.

1986 | Roma, Itália



No dia 23 de março, Domingo de Ramos, o Papa João Paulo II apresentou aos jovens o que viria a ser o maior evento católico a nível mundial. Ao dirigir-se à juventude, o Papa transmitiu uma mensagem de esperança: "Em Jesus Cristo, Deus entrou definitivamente na história do homem. Vós jovens, deveis encontrá-lo primeiro. A Jornada Mundial da Juventude significa precisamente isto: sair ao encontro de Deus".



É neste ano que a Cruz peregrina é introduzida como símbolo da Jornada Mundial da Juventude. Construída em madeira no ano de 1983, esta cruz foi confiada por João Paulo II às novas gerações, para que a pudessem carregar e mostrar ao mundo a sua fé.

Com 3,8 metros de altura, a Cruz peregrina já esteve em cinco continentes e cerca de 90 países. Desde que iniciou a sua aventura, já foi carregada a pé, de barco, de trenó e até mesmo por gruas. Por não ser um objeto fácil de transportar, já passou por algumas peripécias, como não ter conseguido entrar em nenhum avião disponível no momento da viagem.

1987 | Buenos Aires, Argentina



A primeira Jornada Mundial da Juventude fora de Roma decorreu neste ano. Cerca de 900 mil pessoas reuniram-se na capital da Argentina para ouvir as palavras do Papa João Paulo II, que com o seu discurso tentou responder às principais questões das gerações mais novas. O país ainda recuperava da ditadura militar, que tinha terminado em 1983, e o Sumo Pontífice quis deixar uma palavra de amor e esperança no futuro: "Comprometam a vossa energia juvenil na construção da civilização do amor".



1989 | Santiago de Compostela, Espanha



O ano de 1989 ficou marcado pela queda do Muro de Berlim, a 9 de novembro. Três meses antes, Santiago de Compostela recebia a terceira edição da JMJ. O evento realizou-se entre os dias 15 e 20 de agosto e contou com 600 mil peregrinos na vigília que decorreu no Monte do Gozo."Descobrir Cristo sempre de novo e sempre melhor é a aventura mais maravilhosa da nossa vida", disse o Santo Padre numa mensagem dirigida a todos os jovens.



1991 | Czestochowa, Polónia



O ano de 1991 foi marcante na História da JMJ. Nesta edição estiveram presentes um milhão e meio de peregrinos, o maior número registado até à data. Após a queda do Muro de Berlim e o fim do regime comunista, Karol Wojtyla, agora Papa João Paulo II, regressou à sua Polónia natal para o maior encontro de jovens católicos do mundo.



A mensagem que levou à juventude espelha os acontecimentos mais recentes e o desejo de uma Europa unida e pacífica: "Depois do longo período de fronteiras praticamente insuperáveis, a Igreja na Europa pode finalmente respirar com os dois pulmões".



1993 | Denver, EUA



O estado norte-americano de Denver contou com 500 mil visitantes na JMJ, que decorreu entre os dias 10 e 15 de agosto. Pela primeira vez, a Via-Sacra foi celebrada pelo Papa João Paulo II. Desde então, este caminho de oração tem acompanhado o programa oficial das jornadas mundiais da juventude.



"A Igreja precisa da vossa energia, do vosso entusiasmo e dos vossos ideais para fazer com que o evangelho da vida penetre o tecido da sociedade, transformando o coração das pessoas e das estruturas da sociedade", ouviu-se na mensagem do Papa.

1995 | Manila, Filipinas



As Filipinas são o país com maior número de católicos da Ásia, o que terá ditado a escolha da capital, Manila, para acolher a primeira JMJ no continente asiático, entre os dias 10 e 15 de janeiro. Segundo a Vatican News, nesse ano estiveram reunidos em oração cinco milhões de jovens no Parque Rizal, um recorde de afluência nunca antes alcançado.



O tema escolhido para esse ano foi: "Como o Pai me enviou, também eu te envio". A mensagem do Papa foi dirigida a todos os que sofrem: "Olha para Jesus Cristo para veres o que realmente és aos olhos de Deus".

1997 | Paris, França



Pelas ruas da capital francesa, mais de um milhão de jovens, segundo a Vatican News, espalhou alegria e fé numa edição que marcou a entrada dos Dias nas Dioceses e do Festival da Juventude no programa oficial do encontro. Os Dias nas Dioceses são o período que antecede a JMJ e que serve para promover a integração dos peregrinos que chegam de todos os cantos do mundo para viver este encontro de fé. Com o Festival da Juventude foi introduzida uma componente lúdica ao programa religioso, com a cultura e o desporto a passarem a ter um lugar de destaque nos encontros.



Nesta edição, o Papa João Paulo II deixou uma palavra de incentivo a todos os jovens presentes. "O vosso caminho não se detém aqui. O tempo não pára hoje. Ide pelas estradas do mundo, pelos caminhos da humanidade, permanecendo unidos na Igreja de Cristo", pode ler-se nos arquivos do site da Santa Sé.

2000 | Roma, Itália



A primeira JMJ do novo milénio juntou mais de dois milhões de jovens em Roma, casa-mãe deste encontro.



O Papa João Paulo II falou a todos os presentes sobre o amor de Deus: "Cristo ama-nos, ama-nos sempre! Ama-nos mesmo quando o desiludimos, quando não correspondemos às suas expectativas a nosso respeito. Jamais nos fecha os braços da sua misericórdia".



Neste ano, foi introduzido um novo símbolo no encontro. À Cruz peregrina juntou-se o ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani.

Nossa Senhora Salus Populi Romani - O ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani é um quadro que retrata a Virgem Maria com o menino nos braços. Foi introduzido pelo Papa João Paulo II para afirmar a presença de Maria junto dos mais jovens.

2002 | Toronto, Canadá



A edição de 2002 da Jornada Mundial da Juventude será sempre recordada como a última presidida pelo Papa João Paulo II, aos 82 anos. Além disso, foi a primeira a realizar-se após os atentados do 11 de Setembro, para onde seguiu a Cruz peregrina alguns meses após os ataques terrorista.



A JMJ decorreu de 18 a 28 de julho e, de acordo com a Vatican News, estiveram presentes cerca de 800 mil peregrinos.



A última mensagem do Papa João Paulo II numa JMJ foi feita em forma de apelo: "Com a vossa fé, esperança e amor, com a vossa inteligência, fortaleza e perseverança, deveis humanizar o mundo em que vivemos".

2005 | Colónia, Alemanha



Um novo Papa chegou para se comprometer com os mais jovens nesta aventura que é cada Jornada Mundial da Juventude. O Papa Bento XVI celebrou pela primeira vez a JMJ e logo no seu país natal, onde foi acarinhado por cerca de um milhão de peregrinos.



O evento decorreu entre os dias 16 e 21 de agosto e, nesse ano, Bento XVI introduziu uma novidade, dedicando um tempo de adoração ao Santíssimo Sacramento.



A mensagem do novo Sumo Pontífice invocou o amor e a fé: "A hora de Jesus é a hora em que o amor vence".

2008 | Sydney, Austrália



A Jornada Mundial da Juventude de 2008 decorreu na cidade de Sydney, na Austrália, e foi presidida pelo Papa Bento XVI. Há registo de cerca de meio milhão de peregrinos de mais de 200 países e mais de 600 bispos de todo o mundo, numa edição que marcou a entrada da JMJ no mundo das redes sociais.



Nesta edição, o Papa crismou 24 jovens e a sua mensagem foi destinada a eles e a todos os que confirmaram as promessas feitas no batismo: "Nada mais pode ser como antes. Serem batizados no Espírito significa serem incendiados pelo amor de Deus".

2011 | Madrid, Espanha



A capital espanhola foi pintada por dois milhões de peregrinos entre os dias 16 e 21 de agosto. A vigília com o Papa Bento XVI ficou marcada pela chuva que se fez sentir, mas que não conseguiu demover a multidão de jovens.



"A fé não se limita a proporcionar alguma informação sobre a identidade de Cristo, mas supõe uma relação pessoal com Ele", disse o Santo Padre a todos os que acompanharam esta edição.



Esta foi a segunda vez que Espanha foi palco da JMJ.

2013 | Rio de Janeiro, Brasil



Após a renúncia de Bento XVI, a 28 de fevereiro de 2013, o seu sucessor, o Papa Francisco, dirigiu a edição da Jornada Mundial da Juventude de 2013. O encontro decorreu entre os dias 23 e 28 de julho e mais de três milhões de peregrinos estiveram presentes na missa na famosa praia de Copacabana.



"O Evangelho é para todos, e não apenas para alguns", disse Francisco, num encontro marcado pela festa e oração.

2016 | Cracóvia, Polónia



A Polónia acolheu novamente a JMJ, mas desta vez o encontro aconteceu na cidade de Cracóvia. Mais de um milhão e meio de jovens participaram nesta edição, que ficou marcada, também, pela visita do Papa Francisco ao campo de concentração nazi de Auschwitz-Birkenau.



Na vigília de oração, o Papa Francisco pediu aos jovens para não se acomodarem: "Não viemos ao mundo para ‘vegetar’, para transcorrer comodamente os dias, para fazer da vida um sofá que nos adormeça. Pelo contrário, viemos com outra finalidade, para deixar uma marca".

2019 | Cidade do Panamá, Panamá



A primeira Jornada Mundial da Juventude realizada na América Central decorreu entre os dias 22 e 27 de janeiro. Na vigília, o Papa Francisco apresentou a Virgem Maria como "a maior influencer da história" e utilizou uma custódia feita com fragmentos de bala, numa clara referência à violência na América Latina.



Nesta edição, a última a antes da pandemia de Covid-19, a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima esteve presente pela primeira vez no encontro.