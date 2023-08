JMJ: Lisboa em aviso laranja devido ao calor no sábado e no domingo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu esta quinta-feira um aviso laranja devido ao calor, o segundo mais grave de uma escala de quatro, para sábado e domingo, em Lisboa.

O IPMA indicou que o aviso laranja para o distrito de Lisboa, onde milhares de pessoas participam na Jornada Mundial da Juventude (JMJ), um evento presidido pelo Papa Francisco, vai estar ativo a partir das 00H00 de sábado.

As previsões do IPMA apontam para valores muito elevados da temperatura máxima para Lisboa, estando previsto para sábado 37 graus Celsius e para domingo 40 graus.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA quando existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.

No sábado à noite, no âmbito da JMJ, o Papa Francisco tem uma vigília com os jovens, no Parque Tejo, em Lisboa, às 09H00 de domingo, celebra a missa para o dia JMJ no Parque Tejo e às 16H30 participa num encontro de voluntários da JMJ, no Passeio Marítimo de Algés.

O Papa Francisco vai estar no sábado de manhã em Fátima, Santarém, distrito que o IPMA colocou em aviso amarelo (terceiro da escala) devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

O IPMA prevê para Fátima no sábado uma temperatura de 34 graus.

Lisboa está a ser palco da Jornada Mundial da Juventude, com a presença do Papa Francisco e que, até domingo, reúne mais de um milhão de peregrinos de todo o mundo.