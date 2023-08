Saiba o que o Papa Francisco escreveu em português no livro de honra do Palácio de Belém

O Papa Francisco escreveu em português no livro de honra, esta quarta-feira, no Palácio de Belém."Peregrino da esperança em Portugal, rezo e faço votos para que este país de coração jovem continue a fazer-se ao largo rumo a horizontes de fraternidade; Lisboa, cidade do encontro, inspire modos de enfrentar em conjunto as grandes questões da Europa e do mundo", pode ler-se.