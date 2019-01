Carlos Xistra ficou irritado com 'chamada' de Fábio Veríssimo

Um dos momentos mais tensos do Benfica-FC Porto (1-3) , realizado terça-feira, aconteceu na altura do golo do Benfica, ainda na primeira parte. Tudo parecia ter decorrido de forma totalmente normal, com os jogadores da formação encarnada a festejarem o tiro certeiro que dava o empate, mas o momento foi interrompido quando Carlos Xistra ouviu Fábio Veríssimo indicar que podia haver um toque de Seferovic na bola com o braço esquerdo.A esse período de comunicação seguiu-se a ‘visita’ de Xistra ao monitor, onde rapidamente ficou esclarecido sobre o facto de não haver qualquer ilegalidade e validou o golo das águias. No entanto, segundo foi possível apurar, o experiente árbitro da AF Castelo Branco ficou irritado – e deu nota disso a Veríssimo – por considerar que se tratava de um lance que não justificava a visualização das imagens, gastando aí tempo desnecessário.