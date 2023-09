Presidente da APAF e a polémica do VAR no FC Porto-Arouca: «Nem que tivesse sido por sinais de fumo…»

Luciano Gonçalves, presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), abordou a polémica do VAR no Estádio do Dragão no duelo entre FC Porto e Arouca. "Independentemente das situações atípicas que aconteceram e das boas e más decisões dos vários intervenientes na partida, o mais importante foi alcançado. Nem que tivesse sido por sinais de fumo... Uma decisão foi revertida e a verdade desportiva foi mantida", pode ler-se no artigo que assina noe que esta semana tem como título "Verdade desportiva".Recorde-se que o protesto do FC Porto tem, como base, a utilização do telefone para o contacto entre o árbitro e o VAR. Na sua argumentação, os dragões falam mesmo de um VAR que se transformou "numa espécie de AAR (áudio-árbitro)".Pode ler o artigo de Luciano Gonçalves na íntegra aqui