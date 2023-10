150 jovens árbitros em aprendizagem em Vila Real

Está a decorrer desta sexta-feira e até domingo o 22.º Encontro Nacional do Árbitro Jovem (ENAJ), evento promovido pela Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), com o apoio da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), da CM Vila Real e AF Vila Real.

Cerca de 150 jovens árbitros, com idades compreendidas entre os 14 e os 18 anos, irão passar três dias a aprender com algumas das referências nacionais, bem como a aplicar os conhecimentos adquiridos, sob a orientação de técnicos de arbitragem, especialistas em Educação Física e Psicologia do Desporto e dirigentes. Há 19 associações distritais representadas, além de jovens da Roménia, Itália e Eslováquia.

A Associação de Árbitros de Voleibol, representada por Diogo Geraldes, bem como o italiano Claudio Gavilucci, responsável pelos jovens árbitros daquele país, também assistem ao evento de forma a poder transportá-lo para as respetivas realidades.

No primeiro dia, os jovens puderam ouvir as experiências de 3 árbitros internacionais de futebol, futsal e futebol praia: João Pinheiro, Cristiano Santos e Sérgio Soares, respetivamente. Até domingo, outros árbitros e agentes desportivos farão parte do programa.

Os jovens com melhor desempenho no futsal e futebol terão o privilégio de participar em torneios internacionais no próximo ano no México, USA e Abu Dhabi, e irão acompanhar as equipas de arbitragem nas finais da principais competições nacionais em futebol e futsal, entre elas as finais da Taça de Portugal ou final four da Allianz Cup.