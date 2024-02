Novos áudios do VAR em análise: do "lance dificílimo" de Evanilson ao "gesto não natural" de João Mário

há 37 min 20:02

Benfica-Boavista: Há ou não mão de João Mário no golo anulado a Di María?

VAR: Gustavo, daqui VAR. Estás a ouvir-me? Aconselho-te que venhas à zona de revisão para anularmos o golo por mão na bola na jogada de ataque.

Árbitro: Tens o Otamendi.

VAR: Ok, este é o momento do contacto. Braço em volumetria, fica com a posse de bola.

Árbitro: Ok.

VAR: Vamos dar-te uma imagem aberta para veres.

Árbitro: Sim, continua, continua.

VAR: Sempre com bola. Sempre.

Árbitro: Ok, vou anular o golo por falta na fase de ataque. Braço aberto.

VAR: Em volumetria.

Árbitro: Sim, correto. Obrigado.



Veredito de João Ferreira: "O que é certo é que o gesto do jogador do Benfica não é natural. Esta infração vai resultar no golo e neste sentido o VAR tem de analisar todo a fase de ataque. O VAR não se agarra às imagens de realização e usa sempre imagens limpa. O Bruno descobriu esta infração, apercebeu-se que era em fase de ataque e teve de intervir para anular, e bem, o golo."



