Afonso Jesus após jogo do FC Porto: «Rumo que levam estas arbitragens é no mínimo chocante»

Digo-vos uma mer** não sei como isto vai acabar, mas o rumo que levam estas arbitragens com apenas duas jornadas, é no mínimo, chocante..isto sou eu, que não percebo nada de futebol e só gosto do Benfica ?? — Afonso Maria de Jesus (@AfonsoMariadeJ1) August 14, 2022

Poucos minutos depois do apito final no Vizela-FC Porto , Afonso Jesus recorreu às redes sociais para deixar críticas à arbitragem dos jogos das duas primeiras jornadas da Liga Bwin. Sem especificar quais os lances a que se referia, o jogador da equipa de futsal do Benfica fala num rumo "chocante" até ao momento."Digo-vos uma mer**. Não sei como isto vai acabar, mas o rumo que levam estas arbitragens com apenas duas jornadas, é no mínimo chocante... Isto sou eu, que não percebo nada de futebol e só gosto do Benfica", escreveu no Twitter o defesa de 24 anos.