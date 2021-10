Agriloja é o novo patrocinador da APAF

A Agriloja é o novo patrocinador das camisolas dos árbitros das ligas profissionais de futebol.





Na conferência de imprensa esta quarta-feira realizada, Luciano Gonçalves, presidente da APAF, e Miguel Filipe, administrador da Agriloja, assinaram um contrato válido por três anos, que visa sobretudo "ajudar jovens árbitros ao nível social e da formação", como sublinhou o dirigente da APAF. Na conferência de imprensa marcaram ainda presença o árbitro internacional Hugo Miguel e o presidente do Conselho de Arbitragem da FPF, José Fontelas Gomes.Para o árbitro internacional, trata-se de uma "oportunidade para valorizar a imagem dos árbitros, sendo ainda importante no campo social, a fim de ajudar jovens árbitros das competições não profissionais a prosseguir na carreira". Já Fontelas Gomes deu os "parabéns" às entidades envolvidas e acredita que este será um acordo que "se irá prolongar no tempo, pois é importante para ajudar os árbitros nas suas dificuldades, como aconteceu em tempo de pandemia."