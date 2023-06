André Narciso e Gustavo Correia nomeados para arbitrar os playoffs

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Conselho de Arbitragem da FPF divulgou as equipas de arbitragem que irão dirigir a primeira mão dos playoffs que vão definir os últimos participantes dos campeonatos profissionais.O duelo entre E. Amadora e Marítimo será arbitrado por André Narciso, da AF Setúbal, que terá Bruno Esteves no VAR. Já o Länk Vilaverdense-B SAD será dirigido por Gustavo Correia, árbitro internacional filiado na AF Porto, que terá no VAR Vasco Santos. Os dois duelos estão agendados para este sábado.Árbitro: André NarcisoAssistentes: Paulo Brás e Vasco Marques4.º árbitro: Hélder CarvalhoVAR: Bruno EstevesAVAR: Rui TeixeiraÁrbitro: Gustavo CorreiaAssistentes: Tiago Costa e Inácio Pereira4.º árbitro: Bruno CostaVAR: Vasco SantosAVAR: João Bessa Silva