António Nobre nomeado para o Sporting-Sp. Braga

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol anunciou, esta quarta-feira, os árbitros nomeados para a 21.ª jornada da Liga Betclic, onde se destaca a presença de António Nobre no Sporting-Sp. Braga que, recorde-se, esteve no FC Porto-Rio Ave da ronda passada e foi alvo de muita contestação dos dragões, juntamente com o VAR, Fábio Melo, que estará no Paços de Ferreira-Marítimo, da Liga Sabseg.Árbitro: Fábio VeríssimoAssistentes: Pedro Martins e Hugo Marques4.º árbitro: Anzhony RodriguesVAR: Manuel OliveiraAVAR: Carlos CamposÁrbitro: Hélder MalheiroAssistentes: Hugo Coimbra e Gonçalo Freire4.º árbitro: Diogo RosaVAR: João GonçalvesAVAR: Ângelo CarneiroÁrbitro: José BessaAssistentes: Tiago Costa e Nuno Manso4.º árbitro: Miguel RibeiroVAR: André NarcisoAVAR: Vasco MarquesÁrbitro: João PinheiroAssistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia4.º árbitro: Diogo MesquitaVAR: Gustavo CorreiaAVAR: Luís CostaÁrbitro: Carlos MacedoAssistentes: Fábio Silva e José Pereira4.º árbitro: Márcio TorresVAR: Tiago MartinsAVAR: Hugo RibeiroÁrbitro: António NobreAssistentes: Paulo Brás e Nélson Pereira4.º árbitro: André NarcisoVAR: Artur Soares DiasAVAR: João Bessa SilvaÁrbitro: Luís GodinhoAssistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota4.º árbitro: David SilvaVAR: Hugo MiguelAVAR: Nuno PiresÁrbitro: Nuno AlmeidaAssistentes: Pedro Felisberto e Francisco Pereira4.º árbitro: João GonçalvesVAR: Luís FerreiraAVAR: Inácio PereiraÁrbitro: Ricardo BaixinhoAssistentes: Paulo Soares e Diogo Pereira4.º árbitro: Rui LimaVAR: Manuel MotaAVAR: Nelson Cunha