APAF analisa declarações de Rui Costa e Filipe Martins

A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) está a analisar as mais recentes declarações sobre o trabalho de equipas de arbitragem do presidente do Benfica, Rui Costa, e do treinador do Casa Pia, Filipe Martins, para equacionar uma possível participação para o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.Esta tem sido uma prática comum do organismo encabeçado por Luciano Gonçalves, assim que entende que teve lugar uma ofensa à integridade ou ao bom nome dos árbitros envolvidos.Rui Costa não poupou críticas à atuação de Tiago Martins, da AF Lisboa, que apitou na última quinta-feira o Sp. Braga-Benfica, da Taça de Portugal, que ditou a eliminação da Taça de Portugal. "Jogámos uma hora e meia em Braga, num campo extremamente difícil, em inferioridade numérica. Fizemos de tudo para continuarmos nesta Taça e não nos permitiram continuar nela", deu conta.Já Filipe Martins, técnico dos gansos, teve discurso semelhante na eliminação da mesma prova, em casa, diante do secundário Nacional. "Uma série de incidentes não nos permitiu chegar à meia-final. Somos uma equipa que não comete muitas faltas, mas, se calhar, cometemos faltas muito graves. Desde o jogo com o FC Porto que só terminámos um jogo, com o Gil Vicente, sem expulsões. Não é fácil", vincou.