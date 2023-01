APAF apresenta queixa contra digrientes de Arbitragem de Santarém após visarem árbitro do Santa Clara-Benfica

A APAF vai apresentar queixa contra António Gonçalves, vice-presidente do Conselho de Arbitragem da AF Santarém, que num comentário a um conteúdo publicado por Record chamou artista ao árbitro do Santa Clara-Benfica (0-3). O mesmo se aplicará a Guilherme Pascoal, vogal no mesmo órgão.A horas do encontro, o nosso jornal publicou uma galeria com o onze provável das águias, que não podiam contar com Rafa, e na partilha feita no Facebook houve quem se manifestasse. Um dos comentários foi feito por António Gonçalves: "Tenho medo é de outro artista que está em campo".Em resposta a este comentário, Guilherme Pascoal escreveu: "Concordo contigo plenamenre".