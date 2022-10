APAF apresenta queixa-crime contra Vítor Catão

Depois do gestor Mauro Xavier, cronista de, ter revelado na CMTV ter apresentado ontem, no Ministério Público, uma queixa por crime de coação sobre o árbitro do clássico - isto depois de Vítor Catão, adepto portista, ter revelado estar a par das atividades de familiares de João Pinheiro -, também a APAF apresentou uma queixa-crime contra o atual diretor desportivo do S. Pedro da Cova.A denúncia, apurou, foi enviada igualmente para o Conselho de Disciplina, uma vez que Vítor Catão é agente desportivo.