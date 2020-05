APAF diz que árbitros estão "totalmente esclarecidos" sobre o regresso da Liga NOS

A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) garantiu, esta terça-feira, que os árbitros estão "totalmente esclarecidos" sobre o regresso da Liga NOS, agendada para o dia 4 de junho.





Em nota de imprensa, o organismo referiu ter mantido "reuniões com as mais diversas entidades" de forma a "esclarecer todas as questões decorrentes do documento enviado pela Direção Geral da Saúde (DGS) relativo à retoma do futebol em Portugal", com a promessa de manter a monitorização de todo o processo de forma a salvaguardar "a saúde e os interesses dos árbitros e respetivas famílias.""A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) vem, pelo presente meio, informar e esclarecer que tem mantido, ao longo dos últimos dias, reuniões com as mais diversas entidades com o objetivo claro de esclarecer todas as questões decorrentes do documento enviado pela Direção Geral da Saúde (DGS) relativo à retoma do futebol em Portugal. Ao longo destas reuniões foram esclarecidos todos os pontos que envolvem os Árbitros e respetivas famílias. A APAF irá monitorar todo o processo e efetuar novas reuniões, sempre que necessário, dando assim o seu contributo para o retomar da competição, salvaguardando sempre a saúde e os interesses dos Árbitros e respetivas famílias.Os Árbitros dos Campeonatos Profissionais reuniram recentemente com a Unidade de Saúde e Performance (USP) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) no sentido de poderem esclarecer eventuais dúvidas derivadas do documento acima mencionado. No decurso desta reunião todas as entidades envolvidas demonstraram total abertura para o esclarecimento de qualquer dúvida que daí pudesse surgir ficando os Árbitros totalmente esclarecidos até ao momento.A APAF, a FPF e o seu Conselho de Arbitragem e a USP têm estado a trabalhar em estreita ligação com o claro objetivo de criar todas as condições de segurança para que os Árbitros possam retomar os treinos e jogos sem que seja colocada em causa a sua saúde bem como a das suas famílias", pode ler-se.