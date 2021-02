APAF pede reunião urgente ao Governo

Luciano Gonçalves pediu para que sejam clarificadas as indicações que são dadas aos árbitros em lances como o de Luis Díaz e David Carmo, que terminou com a expulsão do extremo do FC Porto numa tentativa de remate, em que acabou por provocar uma lesão grave ao central do Sp. Braga.





"Seria importante percebermos, nós e também o público, quais as diretrizes que os árbitros recebem, do Conselho de Arbitragem da FPF, do IFAB ou da FIFA ou UEFA. É importante alguém da arbitragem, do Conselho, alguém responsável, explicar duas coisas: ou existe alguma indicação para que aqueles lances sejam analisados daquela forma, e o árbitro esteve bem, ou então dizer-se que as indicações não são essas e foi um falhanço do árbitro. Este erra, como qualquer outro agente", disse o presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) à 'Rádio Renascença'.Luciano Gonçalves adiantou ainda que "a APAF vai solicitar uma reunião de carácter urgente ao Governo para, pelo menos, ajudar a resolver esta situação", referindo-se às ameaças de que Luís Godinho foi alvo : "em sintonia com o CA e os árbitros daremos uma resposta na altura certa."