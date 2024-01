APAF pede sanções céleres para agressores de juízes

A APAF pede “sanções céleres” para os agressores de dois árbitros nos jogos de juniores da AF Algarve e na 2ª divisão da AF Aveiro. “Pedimos que as decisões, quanto à aplicação de sanções, sejam céleres, tanto ao nível da justiça desportiva como civil. Estes tristes episódios parecem não ter fim. Os árbitros merecem o mesmo respeito que os outros agentes.”

No Algarve, o árbitro João Morgado foi atingido a pontapé, na zona abdominal, por Daniel Rodrigues, júnior do Ginásio de Tavira, na partida disputada no terreno do Mexilhoeira Grande, segundo denunciou a União de Núcleos do Algarve, em comunicado, adiantando que o incidente ocorreu quando os elementos da equipa de arbitragem procuraram apaziguar os ânimos, na sequência de um conflito entretanto surgido. O árbitro necessitou de receber cuidados médicos no hospital de Portimão.

O Ginásio de Tavira sustenta, todavia, que o agressor foi um espectador e não o jogador referido pelo árbitro. O clube vai aguardar o cabal esclarecimento dos factos para agir.

Também no jogo da 2.ª Divisão da AF Aveiro, entre Beira Mar B e Ribeira da Azenha, um jogador dos visitantes agrediu o árbitro Rafael Fonseca com um pontapé nas costas.