APAF reage ao apelo do Benfica e sugere "dirigentes do estrangeiro"

O presidente da Asssociação de Árbitros de Futebol de Portugal (APAF) reagiu ao apelo do Benfica para 'importar' árbitros estrangeiros para os seus encontros e os do FC Porto e, admitindo que no regulamento existe essa possibilidade, Luciano Gonçalves foi mais longe e sugeriu outra solução.





"Efetivamente, no regulamento existe essa possibilidade, mas não foi com esse objetivo que foi colocado no regulamento. Se calhar temos de perceber que faria sentido se também trouxéssemos dirigentes do estrangeiro para dirigir os nossos clubes e o nosso futebol. Aí também trazíamos outra mentalidades do estrangeiro, se calhar também percebíamos que afinal não precisávamos assim tanto de árbitros estrangeiros", começou por dizer o líder da APAF, em declarações à SIC Notícias."Tudo que seja intercâmbio, tudo que seja a ajudar na formação faz sentido, os nossos árbitros também apitam lá fora... Virem árbitros estrangeiros para arbitrarem jogos em que temos os melhore árbitros da Europa, só porque se pede ou porque se acha não faz qualquer sentido. É completamente descabido. Temos é de mudar as mentalidades. Trazer do estrangeiro os bons comportamentos e as boas mentalidades. Existe no artigo 82 essa possibilidade, mas não é com esse pressuposto. O Conselho de Arbitragem e a FPF podem fazer isso, mas não faria sentido que isso acontecesse por esses motivos", reforçou.Questionado sobre o clima que existe no futebol português, Luciano Gonçalves frisou que "esse tem de ser o ponto principal": "esse ambiente está a ser criado há tanto tempo... nós pouco ou nada temos feito em relação a isso. O que nos deve preocupar é a forma como este clima é alimentado. Deixamos que meia dúzia de ignorantes tenham estes comportamentos. O que os árbitros sentem é o que qualquer adepto ou pessoa que gosta de futebol sente. Nenhum de nós gosta da forma como está o futebol. Não pode ser normal vermos dois bonecos insufláveis, um árbitro e um adepto , atirados de uma ponte e vermos com graça e banalidade."