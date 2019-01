A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) vai fazer queixa de António Salvador e Abel Ferreira ao Conselho de Disciplina (CD) da FPF, à semelhança do que já tinha feito com Luís Filipe Vieira, apurou. A ação surge na sequência das palavras do presidente e do treinador do Sp. Braga, que lançaram duras críticas à arbitragem depois da eliminação nos penáltis nas meias-finais da Allianz Cup, diante do Sporting.O organismo liderado por Luciano Gonçalves vai ainda analisar as declarações de ambos os elementos minhotos para ver se há motivos para avançar com uma queixa nos tribunais civis. Recorde-se que Salvador acusou Manuel Oliveira , o árbitro da partida de ontem, de ser um juiz "mau, que não vale nada e que não tem coragem"; já Abel afirmou que "se é para fazer isto, tirem o VAR".Refira-se que a APAF está solidária com Manuel Oliveira mas também com Fábio Veríssimo, igualmente muito atacado pelo Benfica nesta final four da Allianz Cup.