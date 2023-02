Apito Record em direto a partir das 21h30: Marco Ferreira e Jorge Faustino analisam os grandes casos da jornada

A 22.º jornada da Liga Bwin só termina esta segunda-feira mas muita polémica já fez correr, nomeadamente por causa do Vizela-Benfica (0-2 ) e do FC Porto-Gil Vicente (1-2) . Para analisar caso a caso, Record abre uma emissão especial no site logo após o Sporting-Estoril, marcado para as 19 horas em Alvalade. Os especialistas Jorge Faustino e Marco Ferreira irão esclarecer todas as situações a partir das 21h30.Terça-feira será a vez de Iturralde González, antigo árbitro internacional espanhol, deixar a sua opinião sobre os lances que mais dúvidas suscitaram.