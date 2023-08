Árbitra Andreia Sousa faz história no futebol português

Andreia Sousa fez este domingo história na arbitragem portuguesa ao tornar-se na primeira mulher a integrar a equipa de arbitragem num jogo da 1.ª Liga.Aconteceu no Rio Ave-Chaves , duelo no qual a árbitra de 36 anos cumpriu a função de assistente de Ricardo Baixinho.Um motivo que mereceu uma homenagem antes do início da partida, com a árbitra da AF Braga a receber três camisolas autografadas por parte do Rio Ave, do Chaves e da própria Liga Portugal.