Árbitro agredido a pontapé em jogo de juniores no Algarve

O árbitro João Morgado foi atingido a pontapé, na zona abdominal, por um jogador do Ginásio de Tavira, Daniel Rodrigues, num jogo de futebol do escalão de juniores que esta equipa disputou no terreno do Mexilhoeira Grande, a contar para o campeonato do Algarve.Segundo comunicado emitido pela União de Núcleos do Algarve, o incidente ocorreu quando os elementos da equipa de arbitragem procuraram apaziguar os ânimos, na sequência de um conflito entretanto surgido.O árbitro necessitou de receber cuidados médicos no hospital de Portimão e a União de Núcleos de Árbitros do Algarve exige "uma investigação imediata por parte das autoridades competentes, a fim de que sejam tomadas as medidas necessárias em relação ao agressor".