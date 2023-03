Árbitro do Chipre não incomoda E. Amadora

O Conselho de Arbitragem anunciou que o duelo entre 3.º e 2.º classificados da 2ª Liga (Ac. Viseu e E. Amadora, respetivamente) - tal como o Moreirense (1º)-Trofense (17º) - será, ao abrigo do protocolo existente.A reação do Estrela da Amadora é inequívoca. "Obviamente que não é uma situação comum, até porque temos em Portugal árbitros de muita qualidade, mas confiamos no Conselho de Arbitragem e sabemos do protocolo de cooperação existente entre a arbitragem portuguesa, cipriota e francesa, pelo que não questionamos a escolha, visto a mesma não ser da nossa competência. Esperamos que façam um bom trabalho, da mesma forma que esperamos, nós também, fazer bem o nosso trabalho. O resto não nos importa", rematam os responsáveis do emblema da Reboleira.