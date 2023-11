Árbitro Felix Brych sofreu rotura de ligamentos no joelho e falha Euro'2024

Felix Brych lesionou-se durante o Eintracht x Stuttgart e teve que ser assistido #BundesligaELEVEN pic.twitter.com/do9F7FYBtG — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) November 25, 2023

Felix Brych, árbitro alemão que sofreu uma lesão no joelho direito durante o jogo do Eintracht Frankfurt e o Estugarda, no fim de semana, realizou uma ressonância magnética que revelou uma rotura nos ligamentos cruzados da articulação.A federação alemã revelou que o juiz, de 48 anos, vai ser operado em breve pelo que não deverá arbitrar mais esta época, falhando, inclusivamente, o Europeu de 2024.O árbitro, um dos mais conceituados do futebol alemão, sofreu a lesão durante a primeira parte e acabou por abandonar o jogo ao intervalo. Era o seu 344.º na Budesliga.Brych foi nomeado Árbitro do Ano da federação alemã em cinco ocasiões (2013, 2015, 2016, 2018, 2021) e melhor Árbitro Mundial da FIFA duas vezes (2017, 2021).