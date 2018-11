Árbitro Jorge Ferreira desempenhou funções ao serviço do Leixões

Estalou a polémica em torno de Jorge Ferreira. O árbitro, de 41 anos, pediu a jubilação - por outras palavras, o final da carreira - recentemente e foi visto no Estádio do Mar, no Leixões-FC Porto B, com uma credencial que o identificava como funcionário da equipa de Matosinhos. O problema está no facto de Ferreira ainda não estar jubilado à data do jogo, pelo que incorre numa infração.O juiz da AF Braga, que foi despromovido para a segunda categoria em 2017, estaria a desempenhar funções como possível assessor de arbitragem, sendo que foi visto no túnel de acesso ao relvado, bem como a dar a volta de reconhecimento ao mesmo com os árbitros desse encontro que terminou empatado a zero.Ora, com o pedido de jubilação pedido mas ainda não concluído à hora do jogo, Jorge Ferreira ainda estava em funções enquanto árbitro na prática, pelo que estar ao serviço de um clube torna-se uma incompatibilidade.