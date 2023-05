Árbitro português convidado para torneio juvenil nos Estados Unidos

O árbitro português José Alberto Fernandes vai marcar presença na 43.ª edição do Potomac Memorial Tournament, nos Estados Unidos.O torneio juvenil masculino, que engloba equipas dos sub-9 aos sub-19, realiza-se entre sexta-feira e domingo em Montgomery County, Maryland, nos arredores de Washington D.C.Considerado o 6.º melhor torneio juvenil masculino nos Estados Unidos, conta também com participação de equipas do Canadá e, segundo a organização, a edição deste ano conta com 412 equipas em representação de 126 clubes."Foi com enorme honra e orgulho que recebi este convite para estar num tornio prestigiante como este. Serei o primeiro árbitro português, o que implica maior responsabilidade e concentração", explicou, em comunicado, o árbitro lisboeta, que dirige jogos de futebol, futsal e futebol de praia e será um dos 60 juizes estrangeiros presentes no torneio norte-americano.