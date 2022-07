Árbitros de Espanha e Sérvia dirigem jogos do Benfica com o Midtjylland

A UEFA já divulgou os árbitros nomeados para as partidas da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, onde o Benfica marcará presença para defrontar os dinamarqueses do Midtjylland.O jogo da primeira mão é na próxima terça-feira na Luz, às 20 horas, e terá arbitragem do espanhol Alejandro Hernández, com os assistentes José Naranjo e Diego Sanchez Rojo e o 4.º árbitro José Luis Munuera.O duelo da segunda mão, no dia 9, terça-feira, terá arbitragem do sérvio Srdjan Jovanovic. Terá como auxiliares Uros Stojkovic e Milan Mihajlovic, enquanto Momcilo Markovic será o quarto árbitro do encontro que irá realizar-se na cidade de Randers e não na casa do Midtjylland (Herning).A UEFA nomeou também uma equipa de arbitragem portuguesa para esta ronda de qualificação. Artur Soares Dias vai dirigir o jogo da primeira mão, na próxima semana, entre o Estrela Vermelha, da Sérvia, e o Pyunik, da Arménia. Para o duelo de Belgrado, terá como auxiliares Rui Licínio e Paulo Soares, com Fábio Veríssimo a ser o 4.º árbitro. O jogo realiza-se na quarta-feira, às 19h45.