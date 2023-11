Artur Soares Dias dirige dérbi pela 9.ª vez

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Artur Soares Dias foi nomeado pelo Conselho de Arbitragem da FPF para dirigir o dérbi entre Benfica e Sporting, da 11.ª jornada da Liga Betclic, que se disputa este domingo, pelas 20h30. O árbitro da AF Porto, de 44 anos, será assistido por Paulo Soares e Pedro Ribeiro. Fábio Veríssimo será o 4.º árbitro e Tiago Martins estará no VAR, auxiliado por Luís Godinho.

Este será o 9º dérbi da carreira do experiente juiz. O primeiro aconteceu em 2010/11, numa vitória das águias sobre os leões, em Alvalade, por 2-0. Desde então, manteve-se o equilíbrio nos duelos que arbitrou entre os rivais lisboetas, com 3 triunfos para cada lado e 2 empates, o último na temporada passada (2-2), na Luz.

No que toca a cartões amarelos, o Benfica recebeu 32, contra 30 do Sporting, acumulando mais vermelhos face aos verdes e brancos (3/1). Em relação a penáltis, Soares Dias assinalou 4 a favor do Sporting e 1 para o Benfica.