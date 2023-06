Artur Soares Dias: «Época desgastante terminou da melhor forma»

Artur Soares Dias sagrou-se o melhor árbitro do futebol português na temporada 2022/23, de acordo com a classificação final dos árbitros divulgada esta quarta-feira pela FPF. O juiz terminou com nota de 9,375, à frente de João Pinheiro e Manuel Oliveira.Há instantes, o árbitro internacional filiado na AF Porto, partilhou uma publicação no Facebook, onde surge a rapar o cabelo do seu amigo e antigo árbitro assistente, Rui Licínio, que encerrou a carreira no final do último ano civil."Hoje terminou da melhor forma uma época desgastante, que poderia ter tudo para ser perfeita, não fosse a saída precoce da melhor pessoa que conheci no futebol! Dedico-te o lugar que hoje atingi. Por ti lutei para que não fosse este o final de uma carreira brilhante e única. Quem ficou a perder foi a arbitragem porque nós continuamos fortes e juntos até que um dia a morte nos separe", começou por escrever Artur Soares Dias."Este resultado não é só meu, mas de todos os que me apoiaram, em particular aos meus colegas de equipa, Paulo [Soares] e Pedro [Ribeiro], sem eles nada disto seria possível! Obrigado por tudo", concluiu o juiz português, que integra o quadro de elite da UEFA.