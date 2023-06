Artur Soares Dias foi o melhor árbitro português de 2022/23

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Artur Soares Dias, da associação do Porto, foi o mais bem classificado da temporada 2022/23, sucedendo a João Pinheiro, segundo classificado na hierarquia divulgada esta quarta-feira pelo Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Presente em 26 jogos oficiais, incluindo 20 da Liga Bwin, três da 2.ª Liga, dois da Taça de Portugal e um do playoff de acesso ao segundo escalão, o 'juiz', de 43 anos, concluiu a época com a nota final de 9,375, atribuída pela secção de classificações do CA da FPF.

O árbitro desde 2004 e internacional desde 2010 encabeça a categoria principal de árbitros masculinos (C1), em que João Pinheiro, primeiro classificado nas últimas duas épocas, foi segundo, com 9,353, e Manuel Oliveira terceiro, com 9,329.



De resto, dois árbitros irão descer. Rui Costa atinge o limite de idade (47 anos) e Fábio Melo poderá ser "salvo", uma vez que falhou jogos por lesão e o CA tem o poder de 'segurá-lo'. Certa é a descida de Vítor Ferreira que esteve envolvido numa grande polémica no FC Porto-Gil Vicente de fevereiro.

No quadro feminino, Sara Alves (7,787) sucede a Sandra Bastos, como a melhor árbitra desta categoria, à frente de Teresa Oliveira (7,769) e Sílvia Domingos (7,765).

O CA revelou ainda que o árbitro Iancu Vasilica (8.442), da associação de Vila Real, foi o primeiro classificado da segunda categoria profissional e deverá subir à categoria principal, tal como Bruno Vieira (8,343), da associação de Beja, segundo classificado, e José Bessa (8,336), da associação do Porto, terceiro.

O árbitro Luciano Maia foi o primeiro na categoria principal de árbitros assistentes masculinos, repetindo a classificação da época passada.

Tal como na época passada, o quadro de árbitros C1 volta a aumentar uma vaga, dos atuais 21 para 22 em 2023/24, sendo que serão conhecidos em julho os árbitros despromovidos à segunda categoria.