Artur Soares Dias na Champions

Após ter marcado presença no clássico de Alvalade entre o Sporting e o FC Porto, no último fim de semana, Artur Soares Dias foi nomeado para arbitrar o Eintracht Frankfurt-Nápoles, partida referente à primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. No que diz respeito à Liga Bwin, António Nobre foi o escolhido para comandar o Chaves-Sporting, agendado para este domingo. Na Luz, será Hélder Malheiro a ajuizar a receção do Benfica ao Boavista, no jogo que encerra a 21ª jornada.