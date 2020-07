Artur Soares Dias na final da Taça de Portugal

Artur Soares Dias foi o árbitro nomeado pela Secção Profissional do Conselho de Arbitragem (CA) da FPF para arbitrar a final da Taça de Portugal, a disputar pelas 20h45 de sábado, entre FC Porto e Benfica. O juiz da Associação de Futebol do Porto está acompanhado pelos assistentes Rui Licínio e Paulo Soares e pelo quarto árbitro Manuel Mota e terá Hugo Miguel como auxílio no VAR. João Pinheiro será o AVAR 1 e André Campos o AVAR 2.





Este será o segundo clássico entre dragões e águias ajuizado pelo árbitro portuense na presente temporada, depois de também ter estado na vitória portista por 3-2 no Dragão, em fevereiro. Por outro lado, esta será também a segunda vez que Soares Dias dirige a final da prova rainha, depois de ter estado no triunfo do Sp. Braga diante do FC Porto, em 2015/16 (2-2, 4-2, pen.)