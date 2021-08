Artur Soares Dias será o 4.º árbitro na final dos Jogos Olímpicos

Os árbitros portugueses presentes na competição de futebol dos Jogos Olímpicos ficaram no Japão para as derradeiras decisões e estão nomeados para os jogos que irão atribuir as medalhas, no torneio masculino.





Referee designations #OlimpicFootball Tournament Gold Medal Match - Men #BRA ? #ESP - ??Yokohama - 7 Aug



Referee: Chris BEATH

AR 1: Anton SHCHETININ

AR 2: George LAKRINDIS

4th: Artur SOARES DIAS

RAR: Rui BARBOSA #Tokyo2020 #Football

Artur Soares Dias será o 4.º árbitro da final entre a seleção do Brasil e Espanha, com Rui Licínio a ser o árbitro assistente de reserva. Este encontro será arbitrado por Chris Beath, da Austrália, conforme avançou hoje a FIFA.Já Tiago Martins vai desempenhar as funções de vídeo-árbitro assistente no encontro que irá atribuir a medalha de bronze, entre o México e Japão. O VAR será o francês Benoit Millot, sendo que o encontro será arbitrado por Bamlaku Tessema Weyesa, da Etiópia.