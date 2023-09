Artur Soares Dias volta em Braga

Já são conhecidos os árbitros dos jogos da 6ª jornada da Liga Betclic e a novidade é o regresso de Artur Soares Dias, que apitará o duelo entre o Sp. Braga e o líder Boavista na Pedreira, com Luís Godinho no VAR. O árbitro de 44 anos da AF Porto ainda não tinha dirigido qualquer encontro esta temporada no futebol nacional – esteve no AEK-Olympiacos, da liga grega, no último domingo.

Já no FC Porto-Gil Vicente estará António Nobre (AF Leiria), com André Narciso no VAR. No Portimonense-Benfica será Hélder Malheiro (AF Lisboa), com Tiago Martins no VAR, enquanto Cláudio Pereira (AF Aveiro) dirigirá o Sporting -Rio Ave. Nuno Almeida será o vídeo-árbitro.