As instruções dadas aos árbitros para esta temporada: saiba o que muda

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol recebeu esta quarta-feira na Cidade do Futebol representantes de todos os clubes da Liga Betclic, de forma a partilhar as instruções dadas aos árbitros para a nova temporada.A principal alteração diz respeito ao cartão amarelo mostrado nos lances de mão na bola aquando de um remate à baliza: caso se trate de um lance em que claramente não haverá golo, o cartão amarelo deixa de ser mostrado.Uma das indicações mais importantes prende-se com o comportamento dos elementos dos bancos de suplentes; assim, deixa de existir o aviso a quem está no banco, passando-se logo à amostragem de cartão amarelo.O comportamento dos jogadores em campo e atitudes para com árbitros ou adversários vai continuar a merecer atenção, assim como aumento da compensação por tempo perdido ao longo dos jogos. A assistência a jogadores ou conflitos em campo (entre outras situações) verá acrescidos os minutos considerados necessários, ao passo que as paragens para substituições valem 45 segundos e os festejos depois dos golos um minuto.Quanto ao VAR, foi explicado que o objetivo principal da divulgação das comunicações será pedagógico, cessando a partilha quando o objetivo não estiver a ser cumprido.