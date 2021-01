«Ato de cobardia e violência»: APAF condena vandalismo no talho de Manuel Mota

A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) repudiou, em comunicado, o ato de vandalismo de que foi alvo na última madrugada o talho que o árbitro Manuel Mota possui em Vila Verde, considerando-o "um ato de cobardia e violência".





"A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol teve conhecimento de que o estabelecimento comercial do Árbitro Manuel Mota foi vandalizado durante a madrugada.É, sem dúvida, um ato de cobardia e violência do qual repudiamos. As autoridades policiais já estão a tratar do caso e a identificar os autores desta ação criminosa.Não há lugar para a violência na nossa sociedade e nós, como todos os agentes desportivos, devemos repudiar e condenar publicamente este tipo de ações que gravita à volta do Futebol. A intimidação não é uma forma de fragilizar a Arbitragem, a APAF prestará todo o apoio ao nosso colega Manuel Mota e fará queixa aos órgãos competentes.A violência não deve ser ignorada, deve ser combatida, com a justiça e indignação de todos!"