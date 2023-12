Campanha de sucesso: curso de árbitros com quase 700 inscritos

O Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol lançou recentemente a campanha ‘Faz Parte do Jogo Vem Arbitrar’, com o objetivo de atrair e recrutar novos árbitros de futebol e, diga-se, com sucesso. O impacto desta iniciativa foi assinalável com a inscrição de 694 candidatos para a realização do curso de arbitragem.

O primeiro curso arranca já hoje com uma sessão de apresentação e partilha do plano curricular. A primeira parte desta formação será teórica e decorrerá em formato online, com a duração de dois meses. Segue-se a componente prática que será da responsabilidade das associações distritais. A expectativa é que alguns dos novos árbitros formados estejam habilitados a exercer a atividade de arbitragem ainda durante a época 2023/24.

Este é um passo significativo para aumentar o número de árbitros disponíveis e fazer face ao défice que existe, melhorando também a qualidade da arbitragem no futebol português. O presidente do CA, José Fontelas Gomes, assinalou o número de inscrições neste primeiro curso: "É um sinal encorajador e uma prova de que a campanha de recrutamento está a ter sucesso. É evidente que existe um interesse crescente em fazer parte deste mundo e contribuir para o futebol português." Fontelas Gomes afirma que a campanha "vai continuar a ser desenvolvida no sentido de captar o interesse de todos aqueles que pretendem contribuir para o desenvolvimento do futebol e que estejam dispostos a dedicar-se a uma atividade exigente, desafiante e aliciante".