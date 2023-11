Campanha "Faz parte do jogo, vem arbitrar" arranca esta quinta-feira

O Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) arranca esta quinta-feira com uma campanha de recrutamento de árbitros de futebol, futsal e futebol de praia, sob o mote "Faz parte do jogo, vem arbitrar".A campanha contará com diversas ações de sensibilização e promoção, que terão como objetivo fazer face à falta de árbitros no futebol nacional, à imagem do que acontece em termos europeus, onde são necessários cerca de 45 mil.Recorde-se que, em meados de agosto, a UEFA iniciou uma grande campanha de recrutamento, depois de em fevereiro ter elogiado o projeto apresentado pelo Conselho de Arbitragem.José Fontelas Gomes, presidente do CA da FPF, explica o objetivo da campanha: "Aumentar a nossa base de recrutamento, ajudando ao mesmo tempo as Associações Distritais e Regionais de futebol no seu processo de recrutamento e retenção, que são problemas com os quais nos debatemos na atualidade. E aqui gostaria de realçar o trabalho que tem sido feito nesta matéria pelas associações distritais e regionais e pela APAF, em conjunto com o CA da FPF, pela forma inexcedível como têm vindo a realizar o seu trabalho nesta área. Também os árbitros das primeiras categorias de futebol, futsal e futebol de praia estão muito empenhados nesta campanha de recrutamento pois o espírito da arbitragem é mesmo este, com os mais velhos a ajudarem os mais novos. Será a maior campanha jamais efetuada em Portugal e por isso estamos otimistas quanto aos resultados que venhamos a atingir. Queremos continuar a crescer e, para isso, quanto maior for a base da arbitragem melhor", assegurou.