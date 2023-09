Conselho de Arbitragem divulga comunicações do VAR: siga em direto

há 11 min 19:44

As comunicações do lance entre Pepe e Jurásek



SportTV

VAR: Godinho, daqui VAR, aconselho a ires à zona de revisão veres uma conduta violenta.

Árbitro: É o Pepe?

V: Sim, sim…

A: Já estou, João.

V: Ok.. Tenho esta imagem, se quiseres outra..

A: Ok. Conduta violenta, sem bola, movimento deliberado do joelho nas costas do adversário. Conduta violenta, vou dar vermelho ao Pepe por agressão.