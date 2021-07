Conselho de Arbitragem divulga quadro de árbitros para a temporada 2021/22

Já é conhecido o quadro de árbitros para a temporada 2021/22. O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou as listas finais de todas as categorias, com destaque para a C1, que é formada pelos árbitros que estarão à disposição para dirigir os encontros da Liga BWIN.





Rui Costa e Nuno Almeida, que atingiram o limite de idade (45 anos), continuam no ativo, à semelhança do que aconteceu com Carlos Xistra em 2019/20, quando prolongou a carreira por mais uma época. O regulamento prevê que, se os árbitros cumprirem todos os requisitos, podem ser convidados a continuar a apitar ao mais alto nível.Por outro lado, estão confirmadas as subidas de Cláudio Pereira, João Gonçalves e David Silva, ao passo que João Bento e Iancu Vasilica descem para a categoria C2. No que diz respeito a Vasilica, fica pressuposto que fica em aberto uma vaga para árbitro internacional, algo que o árbitro da AF Vila Real perde devido à descida de categoria.

21 árbitros do quadro C1

André Narciso (Setúbal)

António Nobre (Leiria)

Artur Soares Dias (Porto)

Cláudio Pereira (Aveiro)

David Silva (Porto)

Fábio Melo (Porto)

Fábio Veríssimo (Leiria)

Gustavo Correia (Porto)

Hélder Malheiro (Lisboa)

Hugo Miguel (Lisboa)

Hugo Silva (Santarém)

João Gonçalves (Porto)

João Pinheiro (Braga)

Luís Godinho (Évora)

Manuel Mota (Braga)

Manuel Oliveira (Porto)

Miguel Nogueira (Lisboa)

Nuno Almeida (Algarve)

Rui Costa (Porto)

Tiago Martins (Lisboa)

Vítor Ferreira (Braga)