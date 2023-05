Conselho de Arbitragem e Sindicato assinam acordo: ex-jogadores terão acesso à carreira de árbitro

A partir de agora, os ex-jogadores de futebol passarão a ter acesso direto à carreira de árbitro, bastando para tal frequentar uma ação de formação com a duração de 20 horas. O memorando de entendimento foi assinado esta sexta-feira no Campus do Jogador, em Odivelas, entre o Conselho de Arbitragem e o Sindicato de Jogadores. Será naquele espaço que decorrerão os treinos e os módulos de ensino.Fontelas Gomes, presidente do Conselho de Arbitragem, mostrou-se satisfeito com este passo tomado. "Achamos que é um acordo interessante para as duas partes, porque temos todos a aprender uns com os outros, os árbitros com os jogadores e os jogadores com os árbitros, seja pela experiência de campo ou pelo conhecimento das leis de jogo. Por um lado, passamos a contar com mais uma forma de combater a falta de árbitros no futebol português, ajudando assim de uma forma direta as Associações Distritais e Regionais, que passam a contar com mais árbitros para as suas competições. Por outro lado, os antigos jogadores terão mais uma saída profissional, que lhes permitirá continuarem ligados ao futebol", vincou em declarações transcritas no site da Federação Portuguesa de Futebol.Por sua vez, Joaquim Evangelista, líder do Sindicato, também revelou o seu contentamento com a medida. "Este protocolo traduz um compromisso com a profissão de árbitro de futebol, que carece de mais pessoas interessadas em fazer carreira e fortalecer os quadros nacionais, fundamentais para o regular funcionamento das competições. É também um apoio à transição de carreira para os jogadores, cheia de desafios e, nalgumas áreas dentro do desporto, com uma procura claramente superior às ofertas de emprego. Estamos satisfeitos por poder concretizar os dois objetivos e acolher no Campus do Jogador o plano formativo criado para os ex-jogadores que participarão no programa. Confiamos que terá adesão, este pode e deve ser um plano B para os jogadores", afirmou.