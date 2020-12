Conselho de Arbitragem entende que golo de Coates foi bem anulado

O Famalicão-Sporting terminou com muita polémica, depois de Luís Godinho invalidar aquele que poderia ser o golo da vitória a Coates, ao apontar falta do central dos leões sobre o guardião da equipa da casa. Esse lance motivou muitos protestos por parte da formação verde e branca, mas Record sabe que os responsáveis da arbitragem portuguesa validam essa decisão do juiz da Associação de Futebol de Évora.





O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol entende que o internacional tomou a decisão certa após ver as imagens do vídeo-árbitro, na sequência de ser avisado pelo VAR Artur Soares Dias. Desta forma, o CA da FPF considera que o lance foi bem invalidado.