Conselho de Arbitragem pede para Jorge Coroado deixar de ser sócio de mérito da FPF

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol pediu esta quinta-feira à APAF que cumpra o processo necessário junto da Assembleia Geral da FPF para que Jorge Coroado deixe de ter o estatuto de sócio de mérito da FPF.





No mail enviado ao organismo liderado por Luciano Gonçalves, o CA apontou o que o antigo árbitro escreveu na edição desta quinta-feira de ‘O Jogo’, relativamente à atuação de Luís Godinho no Sp. Braga-FC Porto. "Hélder Malheiro foi para a jarra depois do Bessa. Para este o sítio adequado é a ETAR. De preferência, na foz de um rio", pode ler-se.O CA entende que se trata de incitamento à violência, algo que ganha outros contornos mais graves por ser feito num meio de comunicação nacional.