Conselho de Arbitragem repudia vandalismo a talho de Manuel Mota: «Árbitros não se deixam intimidar»

O Conselho de Arbitragem "condena de forma veemente" o ato de vandalismo de que foi alvo o estabelecimento comercial de Manuel Mota, quarto árbitro da final da Allianz Cup, entre Sporting e Sp. Braga. Esta madrugada, as montras do talho que o árbitro possui em Moure, Vila Verde, foram vandalizadas, tendo sido arremessadas pedras contra os vidros.





"O Conselho de Arbitragem reafirma que os árbitros não se deixam intimidar por atos que não têm lugar no desporto como o entendemos", pode ler-se no comunicado publicado este domingo no site da FPF."O Conselho de Arbitragem teve conhecimento este domingo que o estabelecimento comercial do árbitro Manuel Mota foi vandalizado durante a madrugada.O CA condena de forma veemente este acontecimento e acredita que as autoridades policiais, que já foram informadas do sucedido, serão capazes de identificar os autores de mais este ato cobarde.Este tipo de ações deve merecer o firme repúdio de todos os clubes e agentes desportivos, algo que, espera o Conselho de Arbitragem, não deixará de acontecer.Manuel Mota está nomeado para um encontro das competições profissionais e terá todo o apoio do Conselho de Arbitragem no exercício da sua atividade.O Conselho de Arbitragem reafirma que os árbitros não se deixam intimidar por atos que não têm lugar no desporto como o entendemos".