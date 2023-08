Conselho de Arbitragem tira Hugo Miguel  do VAR do U. Leiria-Benfica B

Na sequência da comunicação feita a propósito do golo mal validado ao Sporting, por fora de jogo de Paulinho , o Conselho de Arbitragem (CA) comunicou também que Hugo Miguel?, o VAR no jogo desta noite, não estará no U. Leiria-Benfica B de sábado, onde estava na mesma função. Esta decisão segue a linha daquilo que o CA tinha referido no seu primeiro comunicado, onde escrevia que a "equipa de videoarbitragem do jogo ficará fora das nomeações por tempo indeterminado".Em sua substituição estará Catarina Campos como VAR e André Campos como AVAR."O Conselho de Arbitragem decidiu proceder à alteração da equipa de vídeoarbitragem do jogo UD Leiria-SL Benfica B relativo à segunda jornada da Liga Portugal 2 Sabseg.Assim foi nomeada Catarina Campos como VAR e André Campos como AVAR para o encontro que se realiza amanhã no Estádio Municipal dr. Magalhães Pessoa, em Leiria."