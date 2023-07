Conselho de Arbitragem vai divulgar algumas comunicações do VAR na nova época

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) informou esta segunda-feira os árbitros e assistentes da categoria C1 que algumas comunicações áudio com o videoárbitro (VAR) serão tornadas públicas a partir da época 2023/24.

Em comunicado, o CA explica que a divulgação de algumas comunicações tem "um objetivo pedagógico, na linha do que sempre considerou ser a prática adequada".

"Tal como sucedeu na primeira temporada de introdução do VAR em Portugal, o Conselho de Arbitragem é da opinião que a divulgação de áudios auxilia a total compreensão da função de arbitrar", refere o organismo em comunicado, acrescentando: "De resto, o mesmo acontece com a publicitação dos relatórios de arbitragem".

O CA considera que "em 2017, provavelmente por tudo ser novo, o impacto da divulgação dos áudios não foi o desejado, tendo até contribuído para que o ruído em torno da ferramenta aumentasse, sem benefício para o jogo".

No entanto, passados sete anos da introdução do VAR nas competições de futebol, o CA "entende que existe suficiente conhecimento e maturidade entre agentes do futebol e adeptos, o que permitirá tornar esta divulgação algo normal e útil".

"Assim, na época que agora se inicia, o CA divulgará, uma vez por mês, os áudios das conversas entre árbitros de campo e VAR em todos os lances avaliados no ecrã disponível no relvado", indica o comunicado.

O CA garante que "avaliará o impacto desta decisão no decorrer da temporada e mantê-la-á se entender que são inequívocos os benefícios para o futebol e para a compreensão do trabalho dos agentes de arbitragem".