Conselho de Disciplina abre processos de inquérito a dois jogos do Sporting

O mapa de castigos sumários divulgado esta tarde pelo Conselho de Disciplina inclui a notícia da abertura de dois processos de inquérito a jogos do Sporting.Em causa estão os encontros da jornada 12, com o Gil Vicente, em Alvalade, e da jornada 13, com o V. Guimarães, na Cidade-Berço. O CD não detalha os factos que estão na origem dos inquéritos.No caso da partida em Guimarães, recorde-se, os instantes finais ficaram marcados por um incidente com um apanha-bolas junto à linha lateral, que provocou uma enorme confusão entre elementos das duas equipas.