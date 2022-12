Conselho de Disciplina pede "punição exemplar" para os agressores de árbitros

O futebol e futsal nacional viveram mais um fim-de-semana marcado por episódios de violência para com as equipas de arbitragem. De jogadores, dirigentes a adeptos, foram vários os prevaricadores a agredir árbitros no decorrer das partidas.Depois das denúncias às autoridades e das queixas realizadas pela Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) ao Ministério Público, agora foi a vez do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol emitir um comunicado, condenando tais atos de violência e pedindo "punição exemplar" para os infratores.O Conselho de Arbitragem condena a violência sobre os árbitros ocorrida em vários jogos disputados por todo o país no último fim de semana.Os recintos desportivos devem ser locais seguros, onde todos devem poder exercer livremente a sua atividade.O que se passou deve envergonhar todos os agentes desportivos e merece punição exemplar por parte das entidades responsáveis. Situações como estas não devem repetir-se.O Conselho de Arbitragem está solidário com todas as equipas de arbitragem que foram vítimas de violência nos últimos dias, bem como com todas as que em outros momentos sofreram agressões.